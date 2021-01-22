Yeni açıklama geldi! Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan restoranlar ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda uzun süredir restoranların ve kafelerin açılış tarihine ilişkin iddialar bulunuyordu. Peki restoranlar kafeler ne zaman açılacak?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Restoran işletmecilerinin talebinin sorulması üzerine Erdoğan, "Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.
KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önceRestoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.