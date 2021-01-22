Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Fikir ve araştırmalarıyla gençlerin tarihe bakışında yeni ufuklar açan ve gençlere tarihi sevdiren 76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanıyordu.
VEFAT HABERİNİ OĞLU DUYURDU
Vefat haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." açıklamasında bulundu. Siyasilerden, sevenlerinden, dostlarından 'baş sağlığı' mesajlarının yağdığı Twitter'da 'Yavuz Bahadıroğlu' ismi gündeme yerleşti.
ODATV'DEN ALÇAK MANŞET
Bahadıroğlu'nun vefat haberi ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Odatv insanların acısından beslendi. Eserleri ve anlatımıyla gerçek tarihe dair katkılarda bulunan Yavuz Bahadıroğlu Odatv tarafından defalarca lince uğrasa da 'vefat haberiyle' ilgili yaptığı paylaşımda basın etiğiyle bağdaşmayan ahlaksız ifadelerde bulundu.
Odatv Yavuz Bahadıroğlu için 'Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü' manşetini atarken, haberde, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Atatürk düşmanı kimliğiyle tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti..." ifadelerine yer verdi.