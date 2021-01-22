



SKANDAL MANŞETE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Milli-manevi değerleri yaptığı haberlerle alaşağı eden Odatv'nin ölüm haberi üzerinden attığı skandal manşete tepki yağdı. Gazeteci Ersoy Dede, yaptığı paylaşımda, "Bir kere de şaşırtın beni ahlaksız adamlar.. bir kere be...

Bir çift söz de,, bu adamlara şirin görünme yarışına giren bizim eziklere.. Gördünüz değil mi?!.. Ölüyorsun yine de kurtulamıyorsun bu ahlaksızlardan. Siz eziklenmeye devam edin bunlara..." ifadelerini kullandı.