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    • 22.01.2021 12:55
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    SON DAKİKA: Ünlü tarihçi 'nun vefatı sonrası Odatv'den skandal manşet

    Son dakika haberi! Uzun süredir hastanede tedavi gören tarihçi, gazeteci-yazar () hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Vefat haberi üzerine sosyal medyada birçok isim ünlü tarihçi için taziye mesajı paylaşırken milli ve manevi değerlere düşman Odatv, attığı, "Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü" manşetiyle ile ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi.

    takvim.com.tr
    Ünlü tarihçinin vefatı sonrası Odatv'den skandal manşet

    Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Fikir ve araştırmalarıyla gençlerin tarihe bakışında yeni ufuklar açan ve gençlere tarihi sevdiren 76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanıyordu.

    VEFAT HABERİNİ OĞLU DUYURDU
    Vefat haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." açıklamasında bulundu. Siyasilerden, sevenlerinden, dostlarından 'baş sağlığı' mesajlarının yağdığı Twitter'da 'Yavuz Bahadıroğlu' ismi gündeme yerleşti.


    ODATV'DEN ALÇAK MANŞET
    Bahadıroğlu'nun vefat haberi ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Odatv insanların acısından beslendi. Eserleri ve anlatımıyla gerçek tarihe dair katkılarda bulunan Yavuz Bahadıroğlu Odatv tarafından defalarca lince uğrasa da 'vefat haberiyle' ilgili yaptığı paylaşımda basın etiğiyle bağdaşmayan ahlaksız ifadelerde bulundu.



    Odatv Yavuz Bahadıroğlu için 'Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü' manşetini atarken, haberde, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Atatürk düşmanı kimliğiyle tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti..." ifadelerine yer verdi.



        SKANDAL MANŞETE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
        Milli-manevi değerleri yaptığı haberlerle alaşağı eden Odatv'nin ölüm haberi üzerinden attığı skandal manşete tepki yağdı. Gazeteci Ersoy Dede, yaptığı paylaşımda, "Bir kere de şaşırtın beni ahlaksız adamlar.. bir kere be...

        Bir çift söz de,, bu adamlara şirin görünme yarışına giren bizim eziklere.. Gördünüz değil mi?!.. Ölüyorsun yine de kurtulamıyorsun bu ahlaksızlardan. Siz eziklenmeye devam edin bunlara..." ifadelerini kullandı.

        Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci de babasının acısı daha tazeyken Odatv tarafından atılan manşete tepki gösterdi.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
        Ünlü tarihçinin vefatı sonrası Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı paylaştı.

            Erdoğan mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) Vefatından üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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