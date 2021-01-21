Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla pek çok tedbir devreye alındı ve kısa sürede vakalarda önemli bir düşüş yaşandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte "Yasaklar hangi illerde kalkacak" sorusu vatandaşların aklında bir soru işareti olarak yer edindi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de...
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Geçen hafta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.
YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI GEÇEN HAFTA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında geçen hafta bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.