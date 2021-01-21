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    • 21.01.2021 17:22
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    Türkiye günlerce onu konuşmuştu! 'ten flaş karar! Yarım bıraktığı işi tamamlayacak!

    ’da işkenceci kocasında kurtulmak isterken öldüren cezaevinde önemli bir karar aldığını duyurdu. Melek İpek’in geçmişte tıp fakültesini kazandığı ancak işkenceci koca ’in kendisinden sakladığı ortaya çıkmıştı. Avukat , Melek İpek’in hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu açıklayarak sosyal medya hesabından hazırlık kitaplarını paylaştı. Onaran, “Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey" dedi.

    takvim.com.tr

    Antalya'da, işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürmekten tutuklu Melek İpek'in (31), yeniden üniversiteye hazırlanmaya karar verdiği öğrenildi. Melek İpek'in hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu açıklayan Avukat Ahmet Onaran, sosyal medya hesabından hazırlık kitaplarını paylaşarak, "Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey" dedi.

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

    Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu.

        İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        MELEK İPEK'İN HEDEFİ TIP
        Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Melek İpek'in, pazartesi günü kızlarıyla birlikte cezaevi şartları altında görüşüp hasret giderdiği öğrenildi. Avukatı Ahmet Onaran, Melek İpek ve kızlarının görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek, İpek'in hayatında önemli bir karar aldığını açıkladı. Melek İpek'in yeniden üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Onaran, İpek'in tıp fakültesini kazanmak istediğini kaydetti. Melek İpek'e üniversiteye hazırlık kitapları götürdüğünü anlatan Avukat Onaran, İpek'in her şeye rağmen yeniden hayata tutunmak için adımlar attığını açıkladı.

        CEZAEVİNDE KIZLARIYLA GÖRÜŞTÜ
        Sosyal medya hesabından cezaevinde üniversiteye hazırlık kitaplarının yer aldığı fotoğrafı paylaşan Ahmet Onaran, "Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey. Üzerimdeki tüm selam ve mesajlarınızı ilettim. Melek ve evlatları daha iyi, pazartesi kızları ile cezaevi şartlarında görüştü, gönderdiğiniz mektupları sevinç ve göz yaşı ile okuduğunu ve hepinizi çok sevdiğini söyledi. Dosyanın tekemmülünde (gelişiminde) güzel şeyler oluyor. Melek için çıktığımız bu yolda hiç yeise (umutsuzluğa) kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melek için adalet tecelli edecek" dedi.

            TIP FAKÜLTESİNE BİLE GİREBİLECEK PUANI VARDI

            "Çocuklarımın kokusu olmadan uyuyamam" diyerek, kızlarının kıyafetleriyle birlikte cezaevine giren ve Türkiye'yi ağlatan Melek İpek'in, evlenmeden önce girdiği üniversite sınavında tıp fakültesine girebilecek puan aldığı ancak kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Annesi Hatice Çelik, "Kızım tıp fakültesine gitmek yerine E sınıfı ehliyet alıp servisçilik yapmaya başladı. Oysa sayısal zekâsı çok iyiydi. İki torunum da sayısala inanılmaz yetenekli. Bari torunlarımızın hayatı kararmasın" dedi.


            Kardeşi Nimet Çelik, "Ablam 2008'de girdiği sınavda yüksek puan aldı. Bu puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek'le evlenip servisçilik yapmaya devam etti. 2009'da tekrar sınava girip dışarıdan okunabilen bir bölüme kayıt yaptırdı. Ama bir yıl sonra bıraktı. Servisçiliğe devam etti" dedi. Baba Menderes Çelik ise "Kredi çekip aldığı servis aracı ile Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'ndeki yem fabrikalarının işçilerini taşımaya başladı. Evlendikten sonra ise sürekli şiddet gördü ama öldürülme korkusuyla yıllardır yediği dayağa, gördüğü işkenceye katlandı" dedi.
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            Haberler Güncel Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Melek İpek'ten flaş karar! Yarım bıraktığı işi tamamlayacak!