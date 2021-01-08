"Biz Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AKP ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz. Cumhurbaşkanı, Asiltürk ile bir istişare çerçevesinde bir araya gelmiştir. Genel Başkanımızdan önce Oğuzhan böyle bir zemin arayışı içinde olabilir. Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız. Umarız Türkiye'de gıdası gerilim ve kutuplaşma olan siyasilerden iktidar partisi kendini çıkarabilir. Umarız, değil sadece Saadet Partisi ile Türkiye'de başka siyasi partilerle de birtakım meseleleri istişare ederler."