Başkan Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e anlamlı hediye: Sürpriz ziyaretin perde arkası ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, SP'li Asiltürk'ü Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.
MAKAM ARACINA KADAR UĞURLADI
Ziyaretten sonra Asiltürk, Başkan Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında balkondan kendisini alkışlayan vatandaşlara ve ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Başkan Erdoğan, iki gün önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASİLTÜRK'E ANLAMLI HEDİYE
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin detaylarını bugün kaleme aldığı yazısında anlattı. Selvi, Başkan Erdoğan'ın Asiltürk'e hattatların piri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın yaklaşık 500 yıl önce yazdığı ve Türkiye'deki en değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler arasında bulunan "Mushaf-ı Şerif"in tıpkıbasımı Kur'an-ı Kerim'i hediye ettiğini bildirdi.
İşte o yazı;
Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş hareketinde Erbakan'dan sonraki en önemli isim. Merhum Erbakan'a karşı itiraz edebilen, onun da üzerinde etkili olan biri olarak bilinir. Yani Milli Görüş'ün ağır toplarından denildi mi, Erbakan hocadan sonra tartışmasız ikinci sıraya Oğuzhan Asiltürk ismi yazılır. Zaten Erbakan hocanın vefatından sonra Milli Görüş'ün manevi liderliğini üstlendi. Dikkat edin, doğal lider demiyorum, manevi önder. Oğuzhan Asiltürk'le Temel Karamollaoğlu arasında muhalefet tarzından dolayı görüş farklılığı yaşanıyormuş. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun üslubunu fazla sert buluyormuş. Bir de CHP'ye fazla angaje görebilir.
GÖRÜŞME NE ZAMAN PLANLANDI?
Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Oğuzhan Asiltürk'ü ilk kez ziyaret ediyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Saadet Partisi'yle seçim işbirliği için çaba göstermişti. Ama Karamollaoğlu ittifaka sıcak bakmadı. Yerel seçimler sırasında da Binali Yıldırım, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmiş. Ama Erdoğan'ın ziyareti çok önemli. Oğuzhan Bey'in yaşlılıktan kaynaklanan ufak tefek problemler dışında bir sorunu yok.
Erdoğan'ın ziyareti bir gün önceden netleşmiş. Görüşme hakkında Temel Karamollaoğlu'na da bilgi verilmiş. Bir saat süren ziyaret, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk'e Kuran-ı Kerim hediye etmiş. Asiltürk bundan memnun kalmış. Milli Selamet Partisi'nden başlayıp Refah Partisi'nde devam eden bir geçmişe sahip oldukları için daha çok geçmişin hatıraları yâd edilmiş. Ama tamamen nostaljik bir görüşme olmamış. Tam aksine, ülke sorunları ve dünyadaki gelişmelerde değerlendirilmiş. Peki AK Parti ile Saadet Partisi'nin seçimlerde ittifak yapması konuşulmuş mu? O düzeyde bir görüşme olmamış. Ama zaten bu görüşme dahi başlı başına bir mesaj değil mi? Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek zaten Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı. Bunun bir siyasi sonucu olur mu, orasını ben de merak ediyorum ama hani ünlü bir söz vardı ya: "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu."