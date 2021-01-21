1. dönem öğretmen karne görüşleri! En güzel anlamlı ilkokul ortaokul lise öğretmen karne görüşleri!

Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan, ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,imkanların doğrultusunda canlı derslere katılan bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim Ahmetciğim.Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum. İnşallah 2. dönem yüz yüze eğitime kavuşuruz...

Karne notlarımızda yıldızlı çok iyi olsaydı sanırım sana o notu verirdim Buğlemciğim.Her zaman akıllı,olgun,başarılı davranışlarınla,güler yüzün,tatlı sohbetinle içimi sıcacık yapıyor ve beni çok mutlu ediyorsun.İleride çok ama çok güzel yerlerde çok başarılı olacağına inanıyorum.

Karnedeki çok iyi notlarının da üstünde çok iyi bir başarıya sahipsin benim gözümde Eyüpcüğüm.Akıllı,olgun,saygılı,çalışkan davranışların,pırıl pırıl parlayan gözelerin senin ileride çok daha fazla başarılı olacağını gösteriyor.Arada bir annene zorluklar yaşatsanız da :) biliyorum ki hepiniz annenin kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Her zaman böyle ol. Yüz yüze de daha da iyi olacağız.