1. dönem öğretmen karne görüşleri! En güzel anlamlı ilkokul ortaokul lise öğretmen karne görüşleri!

En güzel anlamlı öğretmen karne görüşleri yoğun şekilde araştırılıyor. 1. dönem öğretmen karne görüşleri EBA sistemi üzerinden giriliyor. Öğretmenler öğrencilerin derslerdeki çabalarına ve davranışlarına yönelik notlar belirtiyor. Haberimizden en güzel anlamlı öğretmen karne görüşlerine ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ!
"Uzaktan eğitim okuldaki gibi değil. Arkadaşların ve sen büyük bir başarıya imza attın. Telefon, tablet ya da bilgisayarla nasıl olursa olsun derslere katılım gösterdi. Azminin farkındayım. Okuduğun kitaplar, derse katılımların çok başarılı bir öğrenci olduğunun kanıtı. Dilerim hayatın boyunca çok başarılı ve mutlu olursun. Umarım ikinci dönemde okulumuzda bir arada olabiliriz."
"Televizyon, bilgisayar başında derslere katılmak son derece zor. Okuldaki kadar etkin olamasak da derslere katılımın sebebiyle sana teşekkür ederim. İkinci dönemde okulumuzda buluşursak çok daha başarılı olacağını biliyorum. Tatilde bol bol kitap okumayı unutma."
Bilgisayar,telefon ya da tablet başında saatlerce ders dinlemek çok zor biliyorum Farukcuğum.Ama sen tüm bu zorlukları çok kolay bir şekilde aştın ve çok güzel başarılara imza attın.İleride çok daha fazlasını yapacağını biliyorum.Göstermiş olduğun üstün performansın beni çok mutlu ediyor. 2. dönemde okulda yüz yüze görüşmek ümidiyle iyi tatiller...
Karnedeki çok iyi notlarının da üstünde çok iyi bir başarıya sahipsin benim gözümde Ahmetciğim. Akıllı, olgun, saygılı, çalışkan davranışların,pırıl pırıl parlayan gözelerin senin ileride çok daha fazla başarılı olacağını gösteriyor. 2. dönemde okulda yüz yüze görüşmek ümidiyle iyi tatiller...
Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan, ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,imkanların doğrultusunda canlı derslere katılan bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim Ahmetciğim.Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum. İnşallah 2. dönem yüz yüze eğitime kavuşuruz...
Karne notlarımızda yıldızlı çok iyi olsaydı sanırım sana o notu verirdim Buğlemciğim.Her zaman akıllı,olgun,başarılı davranışlarınla,güler yüzün,tatlı sohbetinle içimi sıcacık yapıyor ve beni çok mutlu ediyorsun.İleride çok ama çok güzel yerlerde çok başarılı olacağına inanıyorum.
Karnedeki çok iyi notlarının da üstünde çok iyi bir başarıya sahipsin benim gözümde Eyüpcüğüm.Akıllı,olgun,saygılı,çalışkan davranışların,pırıl pırıl parlayan gözelerin senin ileride çok daha fazla başarılı olacağını gösteriyor.Arada bir annene zorluklar yaşatsanız da :) biliyorum ki hepiniz annenin kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Her zaman böyle ol. Yüz yüze de daha da iyi olacağız.
Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan,ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,canlı derslere eksiksiz katılan,ebayı yakından takip eden bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim Rümeysacığım.Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum.
Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan,ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,canlı derslere eksiksiz katılan,ebayı yakından takip eden bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim Anılcığım.Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum.Evde olduğun sürece kendini ve aileni üzme sen her şeyin en güzelini yaparsın göster bize Anılın gücünü. Yakın zamanda okulda yüz yüze görüşmek ümidiyle iyi tatiller...
Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan,ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,canlı derslere eksiksiz katılan,ebayı yakından takip eden bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim Belinaycığım.Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum. 2. dönemde okulda yüz yüze görüşmek ümidiyle iyi tatiller... Sosyal mesafe maske ve hijyen kurallarını sakın unutma.
Aramıza bu sene katılmana rağmen kısa sürede uyum sağlaman,o kadife ses tonunla öğretmenim demen içimi sıcacık yapıyor Sadıkcığım.Uzaktan eğitim sürecinde göstermiş olduğun üstün gayretin beni çok mutlu ediyor. Seninle teknoloji anlamında çok güzel projeler yapacağız...