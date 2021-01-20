Aktemur, görüşmelerin tıkanmasından dolayı grev aşamasına geldiklerin altını çizen Aktemur, "Görünen şudur ki, belediye yönetimi hala bizlerin karşı karşıya kaldığı gerçekliğin farkına varamamış. Bu sebepten dolayı bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz ve fedakârlık yapıyoruz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyoruz Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetimindedir." diye konuştu.