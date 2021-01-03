Soylu ve askerlerin yer sofrasında olduğu görüntüleri paylaşan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" dedi. Öte yandan hazımsızlık yaşayan Cumhuriyet gazetesi ise "Neden yer sofrası?" diye sordu. Skandal paylaşımlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. İşte detaylar…

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yılbaşında sınırdaki askerlerle yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.