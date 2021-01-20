Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN Son dakika: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek koronavirüs aşısı yaptırdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs aşısı oldu Son dakika: Başkan Erdoğan yeni tip koronavirüs aşısı oldu