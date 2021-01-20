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    • 20.01.2021 10:49
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    : Başkanı Kovid-19 aşısı yaptırdı

    'nin virüsle mücadele kapsamındaki aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. haberine göre Başkanı , 'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı