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    • 16.01.2021 16:59
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    : Cumhurbaşkanı Yardımcısı sı oldu

    haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nde Kovid-19 sı yaptırdı.

    AA
    Fuat Oktay koronavirüs aşısı oldu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nde Kovid-19 sı yaptırdı.

    ERDOĞAN DA AŞI OLMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırmıştı. Başkan Erdoğan "İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulunmuştu. Ardından Erdoğan aşı olduğu hastanenin önünden yaptığı açıklamada "25-30 milyon doz aşı daha olacak. 256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs aşısı oldu