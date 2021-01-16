Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

ERDOĞAN DA AŞI OLMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırmıştı. Başkan Erdoğan "İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulunmuştu. Ardından Erdoğan aşı olduğu hastanenin önünden yaptığı açıklamada "25-30 milyon doz aşı daha olacak. 256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.