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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde kovid-19 aşısı uygulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan Çin menşeili CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmişti.

Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.

"GEREKENİ YAPAR ÖRNEK OLURUZ"

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Şehir Hastanesi'ne giriş yapan Başkan Erdoğan aşı oldu.

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