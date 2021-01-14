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    Son dakika: Başkan Erdoğan yeni tip koronavirüs sı oldu

    Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü , Başkan 'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sı yaptıracağını açıkladı. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a az önce koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi.

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    Son dakika haberi... Başkan 'a Ankara Şehir Hastanesi'nde kovid-19 sı uygulanacak. AK Parti Sözcüsü , Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı.

    Geçtiğimiz gün (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan Çin menşeili aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmişti.

    Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.

    "GEREKENİ YAPAR ÖRNEK OLURUZ"

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

    Ankara Şehir Hastanesi'ne giriş yapan Başkan Erdoğan aşı oldu.

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