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    • 19.01.2021 15:14
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    Son dakika: Başkanı koronavirüs aşısı yaptırdı

    Son dkaika haberine göre Başkanı , ’nde Kovid-19 aşısını yaptırdı. Perinçek, Sağlık Bakanı ’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

    AA
    Önce aşı oldu sonra bu mesajı verdi

    şının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

    Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

    Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı 'nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

    Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

    Kendisine eşlik eden Başhekimi Doç. Dr. ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.

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