



SALDIRGAN "ERDOĞAN'I İNDİRECEĞİZ" DEDİ

Özel bir tv kanalına konuk olan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi.



Özdağ'ın bu açıklaması, saldırıların bir provokasyon olabileceği ihtimalini güçlendirdi.