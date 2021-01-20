Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli dün akşam tutuklandı.
SALDIRGAN "ERDOĞAN'I İNDİRECEĞİZ" DEDİ
Özel bir tv kanalına konuk olan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi.
Özdağ'ın bu açıklaması, saldırıların bir provokasyon olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
''KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİM''
Özdağ, ''Sol elimde parmaklarım kırıldı. Onlarla mücadele ettik. Şoförüme silah dayayıp arabaya soktular. Eğer geç kalsaydık, kan kaybından ölebilirdim'' ifadelerini kullandı.
SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Bir vatandaş tarafından çekilen ve soruşturma dosyasına giren kayıtta, Özdağ'a saldıran 5 şüpheliden birinde tabanca, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.
Saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinde kaçma anları da görüntülere yansıdı.
ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Başkan Erdoğan'ın kendisini olayın yaşandığı akşam tedavi gördüğü hastaneden telefonla aradığını belirterek şunları söyledi:
"GEÇMİŞ OLSUN DEDİLER"
"Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey' dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de 'üslubu dairesinde cevaplar verdim' dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim."