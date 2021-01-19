Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden G.T, olay günü arkadaşı A.G. ile iş aramaya gittiklerini, aracı park edip yaya olarak iş yerlerinin bulunduğu yere doğru ilerledikleri sırada A.G'nin Selçuk Özdağ ile tartıştığını gördüğünü öne sürdü.

A.G'nin Özdağ'a "Bu nasıl vatanseverlik. FETÖ'yü överek mi vatanseverlik oluyor. Sen nasıl milletin vekili olacaksın." dediğini iddia eden G.T, Özdağ'ın "Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim?" diyerek kendilerine hakaret ettiğini savundu.





"ÖZDAĞ YUMRUKLA SALDIRDI"

Bu sırada Özdağ'ın A.G'ye yumruk salladığını, kendisinin araya girip Özdağ'ı iterek uzaklaştırdığını iddia eden G.T, şöyle devam etti:

"Selçuk Özdağ yere düştü. Hatta düşerken demir korkuluğa çarptı. Yerden kalktığında Özdağ'ın kafasında kan olduğunu gördüm. Demir korkuluğa kafasını çarpmış olabilir. Özdağ, ayağa kalkarak, 'Bayram, silahımı çek, vur şu ...' diye bağırdı. Bayram diye seslendiği kişi elini beline atarak yanımıza gelince A.G, bu şahsı ellerinden tuttu ve iteleyerek engelledi. Bayram denilen şahıs silahını çekti. Biz de can havliyle oradan kaçmaya başladık."

Araçta iki kişi olduklarını, silah ve sopa kullanmadıklarını ileri süren G.T, aracın plakalarının olmadığını sonradan fark ettiklerini söyledi.

G.T, Özdağ'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.