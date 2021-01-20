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    • 20.01.2021 12:51
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    20 Ocak 'de korkutan deprem! 'den i açıklaması

    haberine göre 'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Bingöl'de saat 12.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.37'de merkezi üssü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

    Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli'den açıklama geldi

    'nden gelen bilgilerine göre; 'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.


    ELAZIĞ'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    Öte yandan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.37'de merkezi üssü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

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    Haberler Güncel 20 Ocak Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli'den son dakika Bingöl depremi açıklaması