Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgilerine göre; Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.



ELAZIĞ'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.37'de merkezi üssü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.