Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgilerine göre; Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 20, 2021
KABAYEL-YEDISU (BINGOL) https://t.co/fSCdE5CJNC
20.01.2021, 12:27:32 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
ELAZIĞ'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.37'de merkezi üssü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.