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    'ın yaşadığı dehşet anları kameralara böyle yansıdı

    Genel Başkan Yardımcısı 'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen ve soruşturma dosyasına giren kayıtta, Özdağ'a saldıran 5 şüpheliden birinde tabanca, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.



    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen cuma günü 'daki evinin önünde saldırıya uğradı. , saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Beş saldırgandan ikisi gözaltına alındı. A.G. ve G.T adlı zanlılar tutuklandı.

    Şüpheli A.G. ile G.T. "Aramızda arbede çıktı. yere düşerek bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Şoförüne 'Bayram vur' diye bağırdı. G.T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" ifadesini kullandı.



    Öte yandan olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda 5 kişinin Özdağ'a aracının yanında sopa ve silahla saldırdığı görülüyor. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine şüpheliler kaçıyor.

    Kamera kayıtlarında şüpheliler, silah ve sopalarla Selçuk Özdağ'a saldırıyor.



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    Haberler Güncel Selçuk Özdağ'ın yaşadığı dehşet anları kameralara böyle yansıdı