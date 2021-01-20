Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen cuma günü Ankara'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Beş saldırgandan ikisi gözaltına alındı. A.G. ve G.T adlı zanlılar tutuklandı.
Şüpheli A.G. ile G.T. "Aramızda arbede çıktı. Selçuk Özdağ yere düşerek bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Şoförüne 'Bayram vur' diye bağırdı. G.T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" ifadesini kullandı.
Öte yandan olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda 5 kişinin Özdağ'a aracının yanında sopa ve silahla saldırdığı görülüyor. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine şüpheliler kaçıyor.
Kamera kayıtlarında şüpheliler, silah ve sopalarla Selçuk Özdağ'a saldırıyor.