Türkiye'nin beklediği kar, kapıyı çaldı. Tüm yurtta etkisini artırdı. Mega kent İstanbul, dün güne yoğun kar yağışıyla başladı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı! Vatandaşlar, önlem almayan büyükşehir belediyesini suçladı.







Kar nedeniyle kaza yapan araç sahipleri ise soluğu oto sanayi sitelerinde aldı. Maslak oto sanayi sitesinde tamir ustası Mustafa Bostancıoğlu, "İstanbullular karlı ve buzlu zeminde araç sürmeye alışkın değil. Nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını bilmiyor" açıklaması yaptı.







YİNE AYNI MANZARA

Muş'ta kar yağışı etkisini artırdı. Köy yolları kapandı. Fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 4-5 metreyi aştı!







Konya'da kar yağışı kazalara neden oldu. Yoldan çıkan bir kamyonet, yol kenarındaki bariyere çarptı ve köprüde asılı kaldı.







