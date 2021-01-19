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    Kar ’u esir aldı! Kaza yapan araçlar tamircinin yolunu tuttu

    Kar, mega kent ’u esir aldı. Bir anda bastıran tipi nedeniyle yollar kapandı. Trafik yoğunluğu yüzde 85’i aştı. Kaza yapan yüzlerce araç, tamircilere aktı.

    'Kar'tpostal

    Türkiye'nin beklediği kar, kapıyı çaldı. Tüm yurtta etkisini artırdı. Mega kent , dün güne yoğun kar yağışıyla başladı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı! Vatandaşlar, önlem almayan büyükşehir belediyesini suçladı.



    Kar nedeniyle kaza yapan araç sahipleri ise soluğu oto sanayi sitelerinde aldı. oto sanayi sitesinde tamir ustası Mustafa Bostancıoğlu, "İstanbullular karlı ve buzlu zeminde araç sürmeye alışkın değil. Nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını bilmiyor" açıklaması yaptı.



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    Muş'ta kar yağışı etkisini artırdı. Köy yolları kapandı. Fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 4-5 metreyi aştı!



    'da kar yağışı kazalara neden oldu. Yoldan çıkan bir kamyonet, yol kenarındaki bariyere çarptı ve köprüde asılı kaldı.



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    Haberler Güncel Kar İstanbul’u esir aldı! Kaza yapan araçlar tamircinin yolunu tuttu