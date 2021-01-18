Gelen son dakika haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı yer aldı.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasının 3'ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete'de yayımlandı.

Atama yapmayan şirketler reklam alamayacak

7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık Türkiye'de reklam alamayacak.

Reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı.

1️⃣1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan "Reklam Yasağı", Resmî Gazete'de yayımlandı.



7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak.https://t.co/X9QeHFuwoN pic.twitter.com/NhqT9eNIpx — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 18, 2021

Sayan, Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti.

Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Reklam yasağı ne anlama geliyor?

Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak.

Platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Temsilcilik açmayan sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya devlerine "Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu" getirilmişti.

40 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) tarafından temsilci atamayan şirketlere 40 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.

GÖZLER TWİTTER'A ÇEVRİLDİ

Aralarında YouTube, TikTok, Linkedin ve Dailymotion'un da bulunduğu sosyal medya ağları Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmişti.

Ancak Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram'ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler bu konuda adım atmadı.

Şimdi gözler bu şirketlere çevrildi.