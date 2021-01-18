"Belediye yöneticileri ve çalışanlarına, muhtarlara yönelik eğitimler yapılacaktır. Mobil simülasyon araçlarıyla 81 ilimizde farkındalık eğitimleri verilecektir. Kent meydanlarında afet eğitim çadırları kurulacaktır. 100 kamu spotu hazırlanacaktır. Sosyal medya içerikleri üretilecektir. 74 kamu kurum ve kuruluşu, sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 8 bin 547 kişiye afet farkındalık eğitmen eğitimi verilmesi planlanmıştır. Bu kişilerle 768 formatör öğretmen ve onların yetiştirdiği 135 bin öğretmen ve AFAD eğitmenleri ile birlikte bir program çerçevesinde bu faaliyet yürütülecek. Nihai hedef olarak 51 milyon kişiye eğitim verilmesi planlanmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, MİT ve STK'larla iş birliği yapılarak 2 bin 990 kişiye de arama kurtarma eğitimi verilmesi planlanmıştır."