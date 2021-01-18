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    • 18.01.2021 16:40
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    Kar topu oynamak isteyen çocuğun gülümseten isteği: Karları temizlemeyin

    Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava şehirleri beyaz örtüyle kapladı. Belediyeler yolları açmak için mücadele ederken çocuklar ise karın keyfini çıkarmak istiyor. Kocaeli'ndeki bir çocuk 'nin Çağrı Merkezi'ni aradı ve kar topu oynamak istediği için karların temizlenmemesi talebinde bulundu. Çocuk ile çağrı merkezi çalışanı arasındaki konuşma ise dinleyenleri gülümsetti.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan bir çocuk, kar topu oynamak istediğini bu yüzden de ekiplerin karları temizlememesini istedi.

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışıyor.

    153 Çağrı Merkezi'ni arayan bir çocuk, görevli personele kar topu oynamak istediğini belirterek karla mücadele edilmemesi talebini iletti.

    Karların azaldığı gerekçesiyle karla mücadele yapılmamasını isteyen çocuğa, görevli personelin tavsiyesi ise park ya da bahçede karla oynaması oldu.

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gülümseten bu diyaloğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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    Haberler Güncel Kar topu oynamak isteyen çocuğun gülümseten isteği: Karları temizlemeyin