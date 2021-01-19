Örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, "Evet hazırım." dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.