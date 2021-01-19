Yeni bulut tabanlı oyun teknolojisi GeForce Now Türkiye'ye geldi mi? GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Oyun oynamak için güçlü ekran kartlarına veya bilgisayara ihtiyaç duymayacağınız GeForce Now servisi Türkiye'ye giriş yaptı. Sunucular kullanıma açıldığında ilk olarak ön kayıt yapanlar oynama fırsatı elde edecek. Önümüzdeki aylarda lansman yapılıp kullanıma açılacağı belirtiliyor. Peki, GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, çok yakında Türkiye sunucuları üzerinden hizmet sunacak. Nvidia ve Turkcell iş birliği ile GeForce Now sunucuları Turkcell'in Türkiye'deki sunucuları üzerinden hizmet verecek.
GeForce Now'ın Türkiye sunucularına https://gameplus.com.tr/ adresinden ulaşılacak. GeForce Now powered by GAME+ ismiyle hizmet verecek platform için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Sunucular kullanıma açıldığında ilk olarak ön kayıt yapanlar oynama fırsatı elde edecek. Önümüzdeki aylarda lansman yapılıp kullanıma açılacağı belirtiliyor.
GEFORCE NOW NEDİR?
Oyunseverlerin uzun zamandır beklediği haber geldi. Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek. Kullanıcılar artık büyük masraflar yapmadan en yeni oyunları bulut üzerinden oynayabilecek.
Turkcell'in yeni oyun platformu GAMEPLUS iş birliği ile NVIDIA GeForce NOW, Türkiye sunucuları üzerinden yepyeni bir deneyim sunmaya başlıyor. Oyun dünyasında gittikçe popüler hale gelen bulut oyun teknolojisi; oyun oynamak için gereken güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların kendi cihazlarından verdiği komutları sunucular üzerindeki başka güçlü bir bilgisayara aktarıp orada elde edilen sonucun tekrar kullanıcının cihazına yayınlanması ile çalışan teknoloji sayesinde oyun dünyasında ezberler değişiyor.
NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde en yeni oyunları oynamak, internet üzerinden film izlemek kadar kolay ve ulaşılabilir hale geliyor. Oyun oynamak için pahalı donanımlara, yeterli disk alanına sahip olma gibi zorunluluklar böylelikle ortadan kalkıyor.
'Cyberpunk 2077', 'The Witcher' serisi, 'Fortnite', 'League of Legends', 'Apex Legends' gibi 650'den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS, yeni çıkan popüler oyunlarla kataloğunu sürekli güncelleyecek. NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS aboneleri kullandıkları donanımlara bağlı olmaksızın tüm bu oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden 1080p çözünürlükte ve 60FPS'de akıcı bir şekilde oynayabilecek.