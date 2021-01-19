GeForce Now Türkiye'ye geldi mi? GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde en yeni oyunları oynamak, internet üzerinden film izlemek kadar kolay ve ulaşılabilir hale geliyor. Oyun oynamak için pahalı donanımlara, yeterli disk alanına sahip olma gibi zorunluluklar böylelikle ortadan kalkıyor.

'Cyberpunk 2077', 'The Witcher' serisi, 'Fortnite', 'League of Legends', 'Apex Legends' gibi 650'den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS, yeni çıkan popüler oyunlarla kataloğunu sürekli güncelleyecek. NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS aboneleri kullandıkları donanımlara bağlı olmaksızın tüm bu oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden 1080p çözünürlükte ve 60FPS'de akıcı bir şekilde oynayabilecek.