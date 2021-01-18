E-DEVLET UYAP GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET MİRASÇILIK BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için E-Devlet şifresinin bulunması büyük önem arz edecek.

Öncelikle E-Devlet Mirasçılık Belgesi Sorgulama linkine tıklayın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan miras bırakıp bırakmadığını merak ettiğiniz kişinin TC Kimlik Numarasını girin.

Eğer bu kişi size herhangi bir miras bıraktı ise dökümanı karşınıza çıkacaktır. Ancak miras bırakılmamış ise "Kayıt Bulunamadı" uyarısı ile karşılaşılacaktır.

Yargı birimlerinden alınan "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" ve "Mirasçılık Belgesinin İptali" kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.

Adalet Bakanlığının e-Devlet uygulamaları üzerinden 2020'de 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, adalet hizmetlerine ulaşılmasını kolaylaştırmak ve dijital dönüşümün her alanda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda vatandaşların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden "mirasçılık belgesi verilmesi" ve "mirasçılık belgesinin iptali" kararları, Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen uygulama ile 16 Aralık 2016'dan bu yana e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.