SÖZDE DEĞİL ÖZDE FAŞİST

Varank, "Bunları anlatıyorum, çünkü bu faşist zihniyet emin olun hala capcanlı, hala dipdiri. CHP demek, ayrımcılık demektir, ötekileştirme demektir, ikna odaları demektir. Fırsatını bulduklarında, en ufak bir güç elde ettiklerinde, zulmettikleri o eski günlere anında dönerler. Nitekim dönüyorlar da. Çıkıyor; 'bana oy veriyorsan öğretmensin, vermiyorsan değilsin' diyor. Öteki gün çıkıyor, 27 milyon vatandaşımızın oyunu hiçe sayarak, ilk kez halkın doğrudan oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyor. Bu tavrın adı tüm dillerde faşistliktir. Bakınız çok net söyleyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır" dedi.

KILIÇDAROĞLU YALANLARINA DEVAM EDİYOR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde başörtüsü üzerinden yalanlarına devam etti.

İBB'nin organize ettiği ve muhafazakar çevreden isimlerin yer aldığı bir grupla online toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlara, 'Siz kendinize muhafazakar diyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Asıl muhafazakar olan CHP, çünkü değişime direniyor' diyorum. Bir eleştiri varsa o eleştiriye kaynak olan bir uygulama veya bir söz vardır. Bu eleştiriye karşılık önce CHP'nin oturup kendine bakması lazım. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunu partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Değişimin temel felsefesi de toplumun her kesimini kucaklamaktır. Eğer siyaset yapıyorsanız toplumun bir kesimini dışlayarak, ötekileştirerek siyaset yapamazsınız." dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BEN KALDIRDIM"

Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olduğu dönemde kendisini aradığını ve üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmamasının doğru olmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Özcan'ın "Madem CHP de böyle düşünüyor o zaman biz bu yasağı kaldırırız." dediğini belirtti.