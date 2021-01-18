Eşi ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan cani: Yanlışlıkla oldu

Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi. Komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye A., ile kızı Eylül tedavi altına alındı.