İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, DEĞER, DURUÇAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, SEMRA, SÜNDÜS, TALEBE, USTA, YENİÇAĞ sk bölgelerinde 18/01/2021 13:00:00 – 18/01/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 387., 397., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 412., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 438., 440., 441., 444., 445., HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3. sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 – 18/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, KARTALTEPE, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 – 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.