Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2021 01:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2021 01:30
    ABONE OL

    AK Parti İstanbul İl Başkanı 'nin ikiyüzlülüğünü deşifre etti: vermişlerdi 14 bin kişiyi işten attılar

    Bayrampaşa Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı 'yi sert sözlerle eleştirdi. Şenocak, " vermişlerdi. 14 bine yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

    Şenocak CHP'nin ikiyüzlülüğünü deşifre etti

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayrampaşa Olağan Kongresi'nde konuştu.

    "NAMUS SÖZÜ VERMİŞLERDİ 14 BİN KİŞİYİ İŞTEN ATTILAR"
    Şenocak yaptığı konuşmada 'ye sert sözlerle yüklendi. " vermişlerdi. 14 bine yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu" ifadelerini kullandı.

    "İLK KAR SINAVINDA SINIFTA KALDI"
    İBB yönetiminin ilk kar sınavında başarısız oluşuna da tepki gösteren Şenoncak, "Bugün öğlene kadar İstanbul trafiği adeta mosmordu! Önceden AKOM'da kriz merkezi oluşturuldu. Şimdi kriz merkezi falan yok, krizi halk yönetiyor! Başkan nerede? Hava malum kar yağışlıydı, bir bakın, araştırın belki kayakta yakalarsınız" diye konuştu. Şenocak ayrica "2023'te Istanbul'dan öyle bir ses vereceğiz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden, yeni dönemin Başkanı yapacağız inşallah" şeklinde konuştu

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak CHP'nin ikiyüzlülüğünü deşifre etti: Namus sözü vermişlerdi 14 bin kişiyi işten attılar