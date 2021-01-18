AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Bayrampaşa Olağan Kongresi'nde konuştu.

"NAMUS SÖZÜ VERMİŞLERDİ 14 BİN KİŞİYİ İŞTEN ATTILAR"

Şenocak yaptığı konuşmada CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "Namus sözü vermişlerdi. 14 bine yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu" ifadelerini kullandı.

Namus sözü vermişlerdi… 14.000'e yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi ise 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu! pic.twitter.com/RUA0vRx472 — Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) January 18, 2021

"İLK KAR SINAVINDA SINIFTA KALDI"

İBB yönetiminin ilk kar sınavında başarısız oluşuna da tepki gösteren Şenoncak, "Bugün öğlene kadar İstanbul trafiği adeta mosmordu! Önceden AKOM'da kriz merkezi oluşturuldu. Şimdi kriz merkezi falan yok, krizi halk yönetiyor! Başkan nerede? Hava malum kar yağışlıydı, bir bakın, araştırın belki kayakta yakalarsınız" diye konuştu. Şenocak ayrica "2023'te Istanbul'dan öyle bir ses vereceğiz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden, yeni dönemin Başkanı yapacağız inşallah" şeklinde konuştu