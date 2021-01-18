İftira ve yalanların gazetesi CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, İstanbul Havalimanı hakkında bir yalan habere daha imza attı. Avrupa'nın en büyükleri arasında olan İstanbul Havalimanı'nı her fırsatta kötülemeye çalışan Cumhuriyet gazetesi bu sefer de kar yağışı nedeniyle uçakların piste iniş yapamadığını iddia etti.