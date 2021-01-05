TERÖR ÖRGÜTÜ HALAYI

Sözde öğrenci diye geçinen ancak bugün MLKP ile bağlantılı oldukları ortaya çıkan grup, aşırı sol terör örgütlerinin değişmez sloganlarını ve halayını Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kez daha sergileri. Bu halay ve söylenen sözler bile aslında Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak isteyenlerin kimler olduğunu açıkça gözler önüne serdi.