Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği grup bu atama üzerinden üniversiteleri karıştırmak için devreye girdiler.
DARBE SÖYLEMLERİYLE PARALEL
İçlerinde CHP'lilerle birlikte terör örgütü PKK, MLKP ve DHKP-C yanlıların da bulunduğu grup Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanıp polis aleyhine aşağılık sloganlar atarken bir yandan da darbe iması yapılan sözler Cumhuriyet gazetesi ve sosyal medya üzerinden servis edildi. Türkiye'nin eski karanlık günmlerine dönmesi isteyenler aynı anda üniversiteleri karıştırma planlarını yaparken darbe imasından da geri durmadı.
POLİSE SALDIRI
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grup, güvenlik güçlerine fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Hatta her defasında olduğu gibi vatan için canını hiçe sayan polislere "katil polis" sloganı atma gafletinde bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ HALAYI
Sözde öğrenci diye geçinen ancak bugün MLKP ile bağlantılı oldukları ortaya çıkan grup, aşırı sol terör örgütlerinin değişmez sloganlarını ve halayını Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kez daha sergileri. Bu halay ve söylenen sözler bile aslında Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak isteyenlerin kimler olduğunu açıkça gözler önüne serdi.
İNGİLİZLER DE DEVREDE
Tüm bu yaşananlarla birlikte Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin düzenlediği her eylemde ön sıralarda yer alan İngiliz BBC'nin muhabiri Mark Lowen de dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla terör örgütü destekçisi eylemcilere gaz verdi. İngiliz Lowen, kendi yaptığı paylaşımları haberleştiren Takvim ve A Haber'le aklı sıra dalga geçti ve A Haber'i özlediğini söyledi.
Mark Lowen Türkiye'ye uzak bir isim değil. İngiliz gazeteci daha önce hem Gezi Parkı eylemlerinde hem de Adalet Yürüyüşü'nde yer almış ve olayları köpürtmek için tüm çabayı sergilemişti.
CUMHURİYET DE DESTEK ÇIKTI
Türkiye'nin yararına ne varsa karşı çıkan Cumhuriyet Gazetesi de BBC muhabirinin sözde şakasını haberleştirdi.
Ancak Cumhuriyet ne Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü destekçisi çıkanları haber yapabildi ne de polis aleyhine atılan sloganları.