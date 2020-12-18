Cumhuriyet Gazetesi'nin çirkin iftirası yine elinde patladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya 'diploması sahte' iddiası belgelerle çürütüldü. Sabah Gazetesi, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı.

Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması olduğuna dair haberi "Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş" başlığıyla manşete taşıdı.

Cumhuriyet, bu haberini Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001'de verdiği gerekçeli kararına dayandırdı. Yeni bir davaymış gibi çok eski bir davayı gündeme getiren Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya için milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek Yerlikaya'yı itham da etmiş oldu. Gazete, ayrıca dördüncü sayfada yer alan "Diploması sahte" başlıkla Yerlikaya'yı sadece ortaokul diploması olan biriymiş gibi lanse etti.

YERLİKAYA'NIN DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL



Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:





AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ ÜNİVERSİDEN MEZUN OLDU

Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.





Süleyman Demirel Üniversitesi Budur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI



Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.