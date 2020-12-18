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    • 19.12.2020 01:27
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    'nin çirkin iftirası yine elinde patladı! 'ya 'diploması sahte' iddiası belgelerle çürütüldü

    'nin çirkin iftirası yine elinde patladı. ve Gençlik ve 'ya 'diploması sahte' iddiası belgelerle çürütüldü. , Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve diplomalarına ulaştı.

    Sabah
    Cumhuriyet Gazetesi'nin iftirası elinde patladı

    'nin çirkin iftirası yine elinde patladı. ve Gençlik ve 'ya 'diploması sahte' iddiası belgelerle çürütüldü. , Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve diplomalarına ulaştı.

    Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sı olduğuna dair haberi "Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş" başlığıyla manşete taşıdı.

    Cumhuriyet, bu haberini 7. 'nin 2001'de verdiği gerekçeli kararına dayandırdı. Yeni bir davaymış gibi çok eski bir davayı gündeme getiren Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya için milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek Yerlikaya'yı itham da etmiş oldu. Gazete, ayrıca dördüncü sayfada yer alan "Diploması sahte" başlıkla Yerlikaya'yı sadece ortaokul diploması olan biriymiş gibi lanse etti.

    YERLİKAYA'NIN DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL


    Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

    İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:



    AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ ÜNİVERSİDEN MEZUN OLDU
    Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.



    Budur Eğitim Fakültesi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI


    Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.

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