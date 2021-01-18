"AKKİRAZ'I SİYASETEN HİÇ TASVİP ETMEM AMA..."

Mehmet Metiner ise, "Sebahat Akkiraz'ı siyaseten hiç tasvip etmem, parlamentoda beraber de bulunduk ama sesine yorumuna hayranım. Ne var yani. Sebahat Hanım beni nereye çağırsa giderim. Ne var bunda." dedi.