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    • 19.01.2021 01:02
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    'nden İbo Şov'a katılan , ve ’a linç kampanyası!

    CHP yandaşı yayınları ve algı operasyonlarıyla bilinen skandal bir habere imza attı. 'in sunduğu 'İbo Şov'a katılan , ve ’a Cumhuriyet Gazetesi tarafından linç kampanyası başlatıldı. Programa katılan sanatçılar İbrahim Tatlıses’in Başkan Erdoğan’a sevgisinden dolayı linç edilmesi ise durumun skandallığını ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ayrıştırıcı tavrını ortaya koydu.

    AHaber
    'Linç Çetesi' devrede!

    CHP yandaşı yayınları ve algı operasyonlarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi skandal bir habere imza attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'a Cumhuriyet Gazetesi tarafından linç kampanyası başlatıldı.

    AYRIŞTIRICI TAVIR DEŞİFRE OLDU
    Programa katılan sanatçılar İbrahim Tatlıses'in Başkan Erdoğan'a sevgisinden dolayı linç edilmesi ise durumun skandallığını ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ayrıştırıcı tavrını ortaya koydu.

    Cumhuriyet Gazetesi'nin bu skandal haber A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yorumlandı.

    Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu yaşananlara tepkilerini dile getirdi.

    "CUMHURİYET GAZETESİ SUÇLU"
    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İbo Şov'a gelen sanatçılar İbrahim Tatlıses'e olan saygılarından, sevgilerinden dolayı oraya geliyor. Bırakın adama tavrı, her şeyini bir tarafa bırakarak geliyorlar." şeklinde konuştu.

    Övür, burada yapılan haberden dolayı "Cumhuriyet Gazetesi suçlu" mesajını verdi.

    "ÇOK TEHLİKELİ BİR DİL"
    Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Çok tehlikeli bir dil. Bu sanatçıların düşüncelerini tasvip edersiniz ya da etmezsiniz ama sanatlarıyla eğer varsa sanatına bakıp not vereceksiniz" dedi.

    "AKKİRAZ'I SİYASETEN HİÇ TASVİP ETMEM AMA..."
    Mehmet Metiner ise, "Sebahat Akkiraz'ı siyaseten hiç tasvip etmem, parlamentoda beraber de bulunduk ama sesine yorumuna hayranım. Ne var yani. Sebahat Hanım beni nereye çağırsa giderim. Ne var bunda." dedi.
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    Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nden İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan’a linç kampanyası!