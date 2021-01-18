CHP yandaşı yayınları ve algı operasyonlarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi skandal bir habere imza attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'a Cumhuriyet Gazetesi tarafından linç kampanyası başlatıldı.
AYRIŞTIRICI TAVIR DEŞİFRE OLDU
Programa katılan sanatçılar İbrahim Tatlıses'in Başkan Erdoğan'a sevgisinden dolayı linç edilmesi ise durumun skandallığını ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ayrıştırıcı tavrını ortaya koydu.
Cumhuriyet Gazetesi'nin bu skandal haber A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yorumlandı.
Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu yaşananlara tepkilerini dile getirdi.
"CUMHURİYET GAZETESİ SUÇLU"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İbo Şov'a gelen sanatçılar İbrahim Tatlıses'e olan saygılarından, sevgilerinden dolayı oraya geliyor. Bırakın adama tavrı, her şeyini bir tarafa bırakarak geliyorlar." şeklinde konuştu.
Övür, burada yapılan haberden dolayı "Cumhuriyet Gazetesi suçlu" mesajını verdi.
"ÇOK TEHLİKELİ BİR DİL"
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Çok tehlikeli bir dil. Bu sanatçıların düşüncelerini tasvip edersiniz ya da etmezsiniz ama sanatlarıyla eğer varsa sanatına bakıp not vereceksiniz" dedi.