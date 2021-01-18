Millet İttifakı'nın geleceğini iyi görmediğini ifade eden Yiğitel, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin ittifaktan kopmak üzere olduğunu sözlerine ekledi. İYİ Parti'nin de CHP-HDP ittifakından rahatsız olduğunu söyleyen Yiğitel, ittifakın sürdürülebilirliğinin zor olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN KARŞITLIĞI" BİR ARADA TUTUYOR