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    • 19.01.2021 01:11
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    'nin oy oranını açıkladı: " ve karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebilir

    Siyasette benzemez muhalefet bölünürken, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ekranlarında yayınlanan programında özelinde açıklamalarda bulundu. 2 partinin ittifaktan ayrılacağını açıklayan Yiğitel, 'nin bugünkü oy oranını da paylaştı.

    TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel canlı yayında Millet İttifakındaki son durumu değerlendirdi.

    İTTİFAK KUANTUM FİZİĞİNE DÖNDÜ

    Muharrem İnce'nin CHP'nin ayrılmasında Oğuz Kaan Salıcı'nın etkisinin de olduğunu belirten Yiğitel, Millet İttifakının tam bir kuantum fiziğine döndüğünü ifade etti.

    İYİ PARTİ RAHATSIZ

    Millet İttifakı'nın geleceğini iyi görmediğini ifade eden Yiğitel, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin ittifaktan kopmak üzere olduğunu sözlerine ekledi. İYİ Parti'nin de CHP-HDP ittifakından rahatsız olduğunu söyleyen Yiğitel, ittifakın sürdürülebilirliğinin zor olduğunu ifade etti.

    "ERDOĞAN KARŞITLIĞI" BİR ARADA TUTUYOR

    Millet İttifakını bir arada tutan şeyin "Erdoğan karşıtlığı" olduğunu vurgulayan Yiğitel, ittifakın sürekli olarak bu durum üzerinde argüman geliştirdiğini söyledi.

    CHP VE ERDOĞAN'IN OY ORANINI VERDİ

    CHP'nin şu andaki oyunun yüzde 18-22 arasında olduğunu söyleyen Yiğitel, Başkan Erdoğan'ın şu aşamada yüzde 52'nin üzerinde oy oranına sahip olduğunu dile getirdi.

    AK PARTİ YÜZDE 40'LARDA

    AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu da belirten Yiğitel, Millet İttifakının AK Parti ve Erdoğan nefretiyle bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.

    İTTİFAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

    Millet İttifakının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Yiğitel, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yakın zamanda ittifaktan ayrılacağını söyledi.

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    Haberler Güncel CHP'nin oy oranını açıkladı: Millet İttifakı "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebilir