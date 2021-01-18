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    • 18.01.2021 23:33
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    Genel Başkanı bu kez de 'li' konusunda kendisiyle çelişti

    Son dakika haberi... Sık sık kendi söylediğinin aksini söyleyen Genel Başkanı bu kez de 'liler' konusunda söyledikleriyle çelişti.

    takvim.com.tr
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    Kılıçdaroğlu yine çelişti

    Sık sık kendi söylediğinin aksini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de 'Suriyeliler' konusunda söyledikleriyle çelişti.

    "BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"
    Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.

    HİÇ BİR ZAMAN SURİYELİLERE KARŞI OLMADIĞINI SAVUNDU
    Kılıçdaroğlu Suriyelileri hedef alan sözlerini yine inkar etti 'Suriyelilere hiç bir zaman karşı olmadığını' savundu.

    Kılıçdaroğlu, "Esad'ın zulmü varsa zulme teslim edemezsiniz onları belli yerler, mekanlar, hukuksal güvenceler sağlanmalı yoksa insanlar belli bir ateşin ortasına atılırsa doğru değil" dedi.

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