Sık sık kendi söylediğinin aksini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de 'Suriyeliler' konusunda söyledikleriyle çelişti.
"BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"
Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.
Kılıçdaroğlu, "Esad'ın zulmü varsa zulme teslim edemezsiniz onları belli yerler, mekanlar, hukuksal güvenceler sağlanmalı yoksa insanlar belli bir ateşin ortasına atılırsa doğru değil" dedi.