Dün akşam saatlerinde sosyal medyada ortaya atılan bir iddia Küçükçekmece sokaklarını karıştırdı. Suriyeli bir erkek 12 yaşındaki bir kızı taciz etti iddiası sonrası Küçükçekmece'de halk sokağa dökülürken, sokakta adeta Suriyeli avına çıktı.

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ İSİMLER PROVOKE ETTİ

Sosyal medyada ortaya atılan bu asılsız iddia özellikle CHP'li ve İyi Partili kişiler tarafından paylaşılarak köpürtüldü. Yerel seçimler öncesi Suriyelilere karşı yaptığı ırkçı söylemlerle kamuoyunda büyük tepki toplayan İyi Partili İlay Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden bu yalan iddiayı paylaşarak halkı kışkırttı. Aksoy twitter hesabı üzerinden "İkitelli'de küçük bir kız çocuğu Suriyeli bir erkek tarafından taciz edilmiş,vatandaşlar tepkilerini göstermek için sokaklara döküldü." derken, CHP'li birçok kişi de bu ve bunun gibi tweetleri paylaşarak provokasyona destek verdi.

Suriyelilere karşı uzun süredir süren nefret söylemleri sokakta karşılık bulurken bu provokasyonlar sonrası Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırıda bulunuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden, Küçükçekmece'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. Valilik, "Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir" denildi.

Yazılı açıklamada, ALO 155 hattına, bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasına dair ihbar gelmesinden sonra harekete geçildiği belirtildi.

Yabancı uyruklu şüpheli E.A. (suça sürüklenen çocuk) ile mağdur olduğu iddia edilen çocuğun dün akşam 21.15'te Çocuk Polisi Şubesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde, 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı iş yeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur."

Açıklamada, bu ve benzeri olaylarda vatandaşların, toplumsal huzur ve barışı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine destekte bulunmaları gerektiği vurgulanarak, "Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.