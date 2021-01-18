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    • 18.01.2021 23:31
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    KKTC Cumhurbaşkanı , Yüksek Temsilcisi ile görüştü

    KKTC Cumhurbaşkanı , Yüksek Temsilcisi ile görüştü. Tatar, Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    KKTC ve AB arasında kritik temas!

    (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı görüşmede, (BM) öncülüğünde yakın zamanda düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferans öncesi değerlendirmede bulundu.

    Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılileceğini vurgulayan Tatar, bu zeminde iki devlet arasında iş birliği ilişkisinin kurulabileceğini anlattı.

    1080 AŞI TESLİM ALINDI
    Tatar, AB'nin KKTC'ye gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından 1080'inin bugün teslim alındığını belirterek teşekkür etti.

    Hellim peyniri üretimi konusuna da değinen Tatar, şunları kaydetti:

    "Hellim üretimindeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca ile iş birliği halinde yapılmasını, çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odasının mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını ve hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek düzenlemenin eşzamanlı olarak yapılmasını istiyorum."



    TAHSİS EDİLEN AŞILARIN GÖNDERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK
    KKTC'ye tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini ifade eden Borrell de Ada'ya yapacağı bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

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    Haberler Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile görüştü