Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kara, hava ve demir yolu açısından herhangi bir sıkıntımız yok"





CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Edirne'den Hakkari'ye çoğu ilde kar yağışı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, hava ve demir yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyoruz. Tabii burada en büyük iş, Karayolları Genel Müdürlüğüne düşüyor. 12 bin personel ve 13 bine yakın aracımızla ülkemizin her bir noktasında yolları güvenli şekilde açık tutmak için çalışan özverili ekibimiz var. Bütün milletim adına onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.