



'ORADA MYK ÜYELERİNDEN AŞI OLANI GÖRMEDİM'

Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek teşkil etmek için aşı olduğuna vurgu yaparak, "Bizler de kendisine eşlik ettik. Orada MYK üyeleri vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aşı oldu, bizler sadece eşlik ettik. Sağlık bakanlığının yürüttüğü bu aşı çalışması çerçevesinde TC kimlikleri tanımlanmış olan bir iki kişi aşı oldu. Yani sistem çerçevesinde aşılanması gerekenler aşı oldu. Orada kayıtsız, karadüzen aşı zaten mümkün değil. Muhakkak sırası geldiğinde hangi sıraya göre yapıyorlarsa herkes gibi arkadaşlar da aşı olacaklardır. Ben de sıramı bekliyorum. Sayın cumhurbaşkanımız aşı oldu ve bu bir örnek teşkil etme işidir. Aşıya ilişkin güvenirliği ortaya koyma ifadesidir. Ümit ederim bu örnek olmak, pandemiyi sonlandırma için kamuoyuna güven verme konusunda diğer siyasal temsilciler de bir rol oynarlar; kendi takdirleri" ifadelerini kullandı.



'SON DERECE ÖNEMLİ TESPİTLER'

Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması ve seçim barajının düşürülmesine ilişkin çağrılarını da değerlendirdi. Bostancı, "Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakına son derece güçlü bir şekilde sahip çıktığını her vesile ifade etmiş bir saygıdeğer liderdir. Yine bu istikamette beyanlarıyla birlikte Türkiye siyasetine ilişkin bazı mülahazalarda bulundu. Esasen seçim sistemi, baraj meselesi, meclis içtüzüğü, etik kanun bunlar bizim de üzerinde çalıştığımız ve nihayetinde cumhur ittifakı olarak görüşme ve müzakereler tekemmül ettikten sonra kamuoyu ile paylaşmayı düşündüğümüz konular, son derece önemli ve yerinde tespitler" dedi.