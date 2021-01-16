Gelen son dakika haberine göre...Türkiye genelinde koronavirüs pandemisine karşı Çin'den getirilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
CoronaVac aşısının yapılmasıyla beraber vatandaşın kafasında oluşan çeşitli sorulara Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlar verildi.
Böylece vatandaşların merak ettiği hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? gibi sorular da cevaplanmış oldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 aşısının, hamileliğin ilk 3 ayında uygulanması tercih edilmediği bilgisi verildi.
Grip veya zatürre aşısı olduktan en az iki hafta sonra Kovid-19 aşısı olunabileceği ve aşı olunsa bile maske takmaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı.
Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceği ve aşı yaptırmadan 10 gün içinde bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacağı belirtildi. Vatandaşların soruları ve Sağlık Bakanlığı'nın yanıtları şöyle:
MASKE KULLANIMI DEVAM EDECEK
Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir.
Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir.
ZATÜRRE AŞISI OLDUM, NE ZAMAN KOVİD AŞISI OLABİLİRİM?
Grip veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif Kovid- 19 aşısı olabilirsiniz.
KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba Kovid-19 aşısı uygulanmayacaktır.
Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
AŞI SONRASI YAN ETKİ OLUŞURSA...
Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir.
Soğuk uygulama yapılmalıdır. Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Hafif ateş ve titreme ve/ veya kas ve eklem ağrısı varsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır.
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Baş ağrısı varsa parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Kusma, ishal varsa bol sıvı alınmalıdır. Beslenme şekli ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma görülüyorsa hekime başvurulmalıdır.
KAÇ KERE KORONAVİRÜS AŞISI OLUNACAK
Dün 23.45 itibarıyla 1 milyon 100 bin sağlık çalışanından 619 bin 495'ine aşı yapıldı.
Pandeminin başından bu yana en ön cephede salgınla savaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki onbinlerce sağlık çalışanı aşıya yoğun ilgi gösterdi.
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşılandırma Platformu sitesinde aşı olanların rakamları anbean bildiriliyor. Aşılama 08.00'de başlayıp, gece 24.00'e kadar sürüyor.
'7-8 AY İÇİNDE YENİDEN AŞI OLABİLİRİZ'
Öte yandan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Aşı iki doz halinde 28 gün aralıklarla yapılacak.