Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti! Sosyal medyada gündem olmuştu: İşte Başkan Erdoğan'a aşı yapan doktor

Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.40 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.
28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ UYGULANACAK
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.
COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım" dedi.
Aşı sonrası Telegram hesabından mesaj yayımlayan Erdoğan, "Ben de aşı oldum" dedi ve bir süre sonra enjeksiyon anının fotoğraflarını paylaştı.
ÖRNEK OLMAYA GİDİYORUZ
Erdoğan'ın da kurmaylarına, "Örnek teşkil etmek için aşı olacağım" dediği öğrenildi. MKYK toplantısının saat 16.00'da bitmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MYK ve MKYK üyeleri, Erdoğan'dan önce Genel Merkez'den ayrılarak, Erdoğan'ı karşılamak için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Erdoğan ise MKYK toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla Genel Merkez'de bir görüşme yaptı. Erdoğan daha sonra saat 17.50'de beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı MYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erdoğan'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan'ın da olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastaneye gitti.
"BEN DE ONLARA KATILARAK AŞILANDIM"
Twitter hesabından da fotoğraf yayınlayan Başkan Erdoğan, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'A AŞIYI VURAN KİM?
Başkan Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının "İmamoğlu mu o" şeklindeki mesajına, "Hayır ben değilim" diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi. Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.
"25-30 MİLYON DOZ DAHA COVID-19 AŞISI GELECEK"
Hastane çıkışı açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
(COVID-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz. En kısa süre içerisinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, COVID-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.
Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek.
BAKAN KOCA'DAN AŞI DAVETİ
Sağlık Bakanı Koca, "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" dedi.
KILIÇDAROĞLU DA AŞI OLACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.
KOCA: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Erdoğan'a hastanede eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi: "Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz."