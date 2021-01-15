Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti! Sosyal medyada gündem olmuştu: İşte Başkan Erdoğan'a aşı yapan doktor





ERDOĞAN'A AŞIYI VURAN KİM?

Başkan Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının "İmamoğlu mu o" şeklindeki mesajına, "Hayır ben değilim" diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi. Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.







"25-30 MİLYON DOZ DAHA COVID-19 AŞISI GELECEK"

Hastane çıkışı açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(COVID-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz. En kısa süre içerisinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.