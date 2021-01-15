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    • 15.01.2021 19:56
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    SON DAKİKA: 15 Ocak vaka sayılarını duyurdu | KORONAVİRÜS TABLOSU

    Son dakika haberi... 15 Ocak vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 8 bin 314 vaka tespit edildi 169 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.



    Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | KORONAVİRÜS TABLOSU