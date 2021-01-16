Son dakika: Türkiye'nin gurur günü: 500 kadın özel harekat polisi yemin ederek mezun oldu

Dönem Birincisi Leyla Bulut törende yaptığı konuşmada "15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan bu mekanda olmaktan gurur duyuyorum. Arkadaşlarım ve ben, kanımızın son damlasına kadar, bize ihtiyaç duyan, nerede bir imdat diyen olursa ona koşmak için hep görev başında olacağız. Bu bayrak için canımızı vermeye hazırız" dedi.