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    ve 'ten dikkat çeken karar: 'ya aşı tedariki geçici süre azaltılacak

    Son dakika haberi... ve 'ten dikkat çeken bir karar geldi. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimini arttırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun 'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.

    Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa kararı

    Amerikan ilaç şirketi ile Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması 'ten dikkat çeken bir karar geldi.

    ORTAK AÇIKLAMA
    Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.

    Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

    AVRUPA'YA YAPILAN TEDARİK AZALTILACAK
    Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, 'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.

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