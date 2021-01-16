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    • 16.01.2021 16:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü

    Başkan Erdoğan, görüşmede 'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.



    Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Başkan Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

    Değerli kardeşim,

    Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

    Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi.

    Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek.

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