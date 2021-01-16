Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.







Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.







SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI



Başkan Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:



Değerli kardeşim, Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek.