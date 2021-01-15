Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan ve "Azerbaycan'ın kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti. İlham Aliyev, Şuşa'ya gelirken, işgalden önce burada bulunan, işgal döneminde ise Ermenilerin kurşun yağmuruna tuttuğu, daha sonra yurt dışına çıkartarak sattığı 3 heykeli de kendisi ile birlikte getirdi. Azerbaycanlı bir iş adamının yurt dışında tesadüfen görerek satın aldığı ve yıllardır Bakü'de sergilenen şair Hurşidbanu Natavan, besteci Üzeyir Hacıbeyli ve ses sanatçısı Bülbül'e ait büstler Şuşa'da valilik binası önüne konuldu.
15.01.2021 16:04
- Son Güncelleme: 15.01.2021 16:04
DİĞER GALERİLER