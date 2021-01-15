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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan ve "Azerbaycan'ın kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti. İlham Aliyev, Şuşa'ya gelirken, işgalden önce burada bulunan, işgal döneminde ise Ermenilerin kurşun yağmuruna tuttuğu, daha sonra yurt dışına çıkartarak sattığı 3 heykeli de kendisi ile birlikte getirdi. Azerbaycanlı bir iş adamının yurt dışında tesadüfen görerek satın aldığı ve yıllardır Bakü'de sergilenen şair Hurşidbanu Natavan, besteci Üzeyir Hacıbeyli ve ses sanatçısı Bülbül'e ait büstler Şuşa'da valilik binası önüne konuldu.

15.01.2021 16:04 - Son Güncelleme: 15.01.2021 16:04
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte arabasıyla Şuşa'ya geldi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Göndere Azerbaycan bayrağının çekildiği kent meydanına gelen Aliyev, burada askerlerle buluştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Aliyev, askerler önünde yaptığı konuşmada, Şuşa'nın Azerbaycan ordusunun profesyonel operasyonu sayesinde işgalden kurtarıldığını belirterek, bu operasyonun ve 44 günlük savaşın önde gelen uluslararası askeri okulların ders kitaplarında yer alacağından emin olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Ermenistan'a, "intikam almayı düşünürlerse demir yumruğumuzu bir kez daha görürler, yanıtımız daha sert olur" uyarısında bulunan Aliyev, askerlere işgalden kurtarılan toprakları "göz bebekleri gibi koruma" emri verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti

Aliyev, daha sonra Saatlı, Yukarı Gövher Ağa ve Aşağı Gövher Ağa camilerini ziyaret ederek bu camilere Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'leri bağışladı, ailesiyle birlikte dualar etti.

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