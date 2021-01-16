



'PARALAR EMANETTİ'

Yusuf Hakan Özbilgin, evinde 5 milyon Euro bulunması ile ilgili yaptığı savunmasında, paralarının arkadaşının olduğunu kendisinin emanet olarak aldığını ileri sürdü. Özbilgin, "Evimde çıkan paralar müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz'a ait. Parayı aracımda bıraktı ve Bodrum'a gitti. Sonra tekrar geri alacaktı. 1 ay kadar benim evimde emanet olarak kaldı. O yüzden evimde muhafaza ettim. Emre Alp Durmaz'ı çok eskiden tanırım, abi kardeş ilişkimiz vardır. Ancak kendisinin savunma sanayi ile ilgisi yok, savunma sanayiinden almış olduğu bir iş ve ihale de yok. Ben savunma sanayi personel dairesinde çalışıyorum. Benim çalıştığım dairede atama, özlük, eğitimlerle ilgili konular yer alıyor. Proje yönetimi, ihale gibi alanlara ilgili proje daireleri bakıyor.