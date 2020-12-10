BAŞKAN ERDOĞAN'IN PANKARTINI YERE ATTI, ÜSTÜNDE KÜFÜR ETTİ

Ankara Emniyeti'ne getirilen Koyuncu, 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'a oy toplamak için Eskişehir yolu seçim koordinasyon merkezinde çalıştığını aktardı. Mansur Yavaş'ın yerel seçimi kazanmasının ardından BELKO şirketinde şef olarak işe alındığını belirten zanlı, 7 bin 900 lira aylık gelirinin olduğunu ve 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Yapılan araştırmada Recep Koyuncu'nun tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. 2019 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asılı olan pankartını yere atıp çiğneyerek küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp işlem yapıldığını belirlenen zanlının 19 farklı suçtan da kaydı olduğu belirlendi.