"Şimdi bugüne kadarki yaklaşık 2 yılda, 20 ayda yani, 2019 ve 2020 yılı bütçesi olarak 10 milyar para harcadınız. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e, Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralar? Bütçe görüşmeleri saydam, şeffaf bir şekilde milletimize hesap verilmesi gereken görüşmelerdir. Biz de size soruyoruz?"

"Ben milletim adına soruyorum. Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum, 10 milyar bütçeyi nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmediniz. 10 milyar bütçeyi nereye harcadınız?"

"Ankara'da bizim gördüğümüz birkaç alt geçit haricinde bir eseriniz yok. Siz yaptınız da ben mi görmedim acaba diyorum. Varsa bize buradan söyleyin lütfen. Söylerseniz biz de size milletimiz adına teşekkür ederiz."

"10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara'ya ne yaptınız?" diye soran Murat Köse, "Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri." dedi.