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    Başkan Erdoğan'dan F-35 açıklaması: D yanlış yaptı

    Başkan Erdoğan, dün Cuma namazı sonrası gündemi değerlendirdi. F-35’ler konusunda D’nin Türkiye’ye yanlış yaptığını söyledi. “Savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez” dedi

    ABD yanlış yaptı

    Başkan Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Çıkışta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu mesajları paylaştı:

    1963'ten beri biz ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz.

    Sayın 'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur.



    Biz ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor.

    yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz. Ama kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. 'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.



    Biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Uluslararası diplomaside 'nın bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştı. Temennim Biden'ın, görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu adımlar atar.


    ÜRETİM VE İSTİHDAM MESAJI
    DEİK Yönetim Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yüksek faize vurgu yaptı: "Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Mücadelem devam edecek. Yüksek faizle bir yere varamayız.


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