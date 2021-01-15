LİBYA MESELESİ

Başkan Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

BAŞKAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan görüşmeyi Telegram hesabından da paylaştı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Merhaba,

Bugün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldık ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik.

Ülkemizin İtalya ile ilişkilerine değer veriyoruz. Salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükûmetler arası zirveye ev sahipliği yapmak istiyoruz.

Avrupa Birliği bağlamında da Türkiye'ye sağladığı destekten ötürü Sayın Conte'ye teşekkürlerimi ifade ettim. İtalya'nın Avrupa Birliği'ni Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inanıyorum.

Ayrıca İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile iş birliği adımlarını oldukça yararlı buluyorum.

Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.