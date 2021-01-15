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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Başbakanı ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede -İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

    ÜÇÜNCÜ ZİRVE TÜRKİYE'DE
    Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

    İTALYA'NIN AB TUTUMU
    İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

    LİBYA MESELESİ
    Başkan Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

    BAŞKAN PAYLAŞTI
    Başkan Erdoğan görüşmeyi Telegram hesabından da paylaştı.

    Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

    Merhaba,
    Bugün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

    Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldık ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik.

    Ülkemizin İtalya ile ilişkilerine değer veriyoruz. Salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükûmetler arası zirveye ev sahipliği yapmak istiyoruz.

    Avrupa Birliği bağlamında da Türkiye'ye sağladığı destekten ötürü Sayın Conte'ye teşekkürlerimi ifade ettim. İtalya'nın Avrupa Birliği'ni Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inanıyorum.

    Ayrıca İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile iş birliği adımlarını oldukça yararlı buluyorum.

    Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.
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